В Госдуме начали искать причину активизация атак дронов ВСУ по центральной части России. Как заявил депутат страны-агрессора Андрей Красов, такие действия могут быть связаны с началом переговорного процесса по урегулированию военного конфликта.

Госдума РФ

"Переговорный процесс стартовал, и мы видим, что поддержка Украины со стороны некоторых стран Запада начинает постепенно ослабевать, хотя и остается значимой. А со стороны США — уже очень ослабла. Задача ВСУ сейчас — показать, что они способны к ведению боевых действий, способны сопротивляться, чтобы помощь и поддержка западных стран не прекратились окончательно", — заявил Красов.

Более того, он выдумал, что Украина якобы не демонстрирует успехов на поле боя, регулярно терпит поражения и отступает.

По мнению российского депутата, это может быть одной из причин усиления атак БПЛА на Россию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной и РФ может быть подписан некий меморандум о прекращении боевых действий.

В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что идет активная работа над меморандумом. По словам Пескова, основная часть переговоров касается согласования меморандума о прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул, что поиск компромиссных решений, которые устраивали как Киев, так и Москву, является ключевой задачей текущих консультаций.

Также "Комментарии" рассказывали, что в МИД РФ заявили о том, что президент Владимир Зеленский не может подписать меморандум, поскольку якобы есть вопросы в отношении его легитимности.



