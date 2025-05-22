В Госдуме нашли нелепое объяснение ударов ВСУ по Москве

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Ткачик Олеся
В Госдуме начали искать причину активизация атак дронов ВСУ по центральной части России. Как заявил депутат страны-агрессора Андрей Красов, такие действия могут быть связаны с началом переговорного процесса по урегулированию военного конфликта.
Госдума РФ
Более того, он выдумал, что Украина якобы не демонстрирует успехов на поле боя, регулярно терпит поражения и отступает.
По мнению российского депутата, это может быть одной из причин усиления атак БПЛА на Россию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной и РФ может быть подписан некий меморандум о прекращении боевых действий.
В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что идет активная работа над меморандумом. По словам Пескова, основная часть переговоров касается согласования меморандума о прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул, что поиск компромиссных решений, которые устраивали как Киев, так и Москву, является ключевой задачей текущих консультаций.
Также "Комментарии" рассказывали, что в МИД РФ заявили о том, что президент Владимир Зеленский не может подписать меморандум, поскольку якобы есть вопросы в отношении его легитимности.
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