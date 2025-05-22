logo

BTC/USD

111000.26

ETH/USD

2665.21

LTC/USD

101.19

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Госдуме нашли нелепое объяснение ударов ВСУ по Москве
commentss НОВОСТИ Все новости

В Госдуме нашли нелепое объяснение ударов ВСУ по Москве

В России ищут объяснения того, почему украинские дроны начали массово атаковать Москву

22 мая 2025, 12:41 comments1671
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Госдуме начали искать причину активизация атак дронов ВСУ по центральной части России. Как заявил депутат страны-агрессора Андрей Красов, такие действия могут быть связаны с началом переговорного процесса по урегулированию военного конфликта.

В Госдуме нашли нелепое объяснение ударов ВСУ по Москве

Госдума РФ

"Переговорный процесс стартовал, и мы видим, что поддержка Украины со стороны некоторых стран Запада начинает постепенно ослабевать, хотя и остается значимой. А со стороны США — уже очень ослабла. Задача ВСУ сейчас — показать, что они способны к ведению боевых действий, способны сопротивляться, чтобы помощь и поддержка западных стран не прекратились окончательно", — заявил Красов.

Более того, он выдумал, что Украина якобы не демонстрирует успехов на поле боя, регулярно терпит поражения и отступает.

По мнению российского депутата, это может быть одной из причин усиления атак БПЛА на Россию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что между Украиной и РФ может быть подписан некий меморандум о прекращении боевых действий.

В частности, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что идет активная работа над меморандумом. По словам Пескова, основная часть переговоров касается согласования меморандума о прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул, что поиск компромиссных решений, которые устраивали как Киев, так и Москву, является ключевой задачей текущих консультаций.

Также "Комментарии" рассказывали, что в МИД РФ заявили о том, что президент Владимир Зеленский не может подписать меморандум, поскольку якобы есть вопросы в отношении его легитимности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/05/22/25848062.shtml
Теги:

Новости

Все новости