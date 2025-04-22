В Госдепе США выступили с заявлением о позиции России по поводу переговоров с Украиной

Представитель Госдепа США Темми Брюс одобрительно отозвалась о возможности диалога между Россией и Украиной. Свое мнение она озвучила в эфире на телеканале Fox Business.

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Комментируя заявление российского президента Владимира Путина о потенциальной готовности Кремля к прямым переговорам с Киевом, Брюс назвала это "положительным сигналом". Она также подчеркнула, что действующий президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, ведь в результате боевых действий продолжают гибнуть мирные жители.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что впервые с момента начала полномасштабного вторжения Путин заявил о намерении вести прямые переговоры с украинской стороной. Издание отметило, что такая инициатива появилась на фоне растущего давления со стороны Вашингтона, пригрозившего прекращением дипломатических усилий в случае отсутствия прогресса.

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил позицию, что Россия, мол, и дальше готова искать пути мирного урегулирования конфликта. По его словам, Москва поддерживает контакт с американской стороной по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый этап мирных переговоров, который должен пройти в Лондоне. К участию в нем привлечены делегации из Украины, Великобритании, Франции и США.

Журналист и обозреватель международных событий Дэвид Игнатиус в своей колонке предостерег, что отказ Соединенных Штатов от участия в мирном процессе может иметь катастрофические последствия. Он также напомнил, что от вступления Дональда Трампа на пост президента США прошло уже почти 100 дней, но договоренность о завершении войны до сих пор не достигнута.

Как уже писали "Комментарии", агентство Reuters сообщает, что президент России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной, в частности, к двустороннему диалогу с Киевом. По словам западных журналистов, Путин также сказал, что поддерживает прекращение огня, и вспомнил о пасхальном "перемирии", которое длилось чуть больше суток.