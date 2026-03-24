Во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау резко высказался по поводу бездействия Организации Объединенных Наций в контексте российской агрессии против Украины. Он заявил, что международная структура фактически не справилась со своей ключевой функцией — гарантированием мира и стабильности в мире, и подчеркнул необходимость глубокого реформирования глобальной системы безопасности.

Американский дипломат подчеркнул, что война, развязанная Россией, имеет гораздо более широкие последствия, чем только разрушение украинских городов и инфраструктуры. По его словам, конфликт подрывает устоявшийся международный порядок, создавая новые вызовы для безопасности разных регионов. В то же время, он отметил, что ООН в этой ситуации выглядит парализованной и не способной эффективно реагировать на угрозы.

"Неспособность ООН остановить войну в Украине является примером этой неудачи", — подчеркнул Ландау, акцентируя внимание на системных проблемах организации.

Кроме критики представитель США призвал членов Совета Безопасности перейти от деклараций к реальным действиям. Он подчеркнул важность активизации дипломатических усилий и запуска результативных переговорных процессов, которые могли бы приблизить к завершению войны. Ландау также выразил надежду, что председательство США в Совете Безопасности будет способствовать практическим решениям и позволит сделать конкретные шаги на пути к миру.

На этом фоне президент США Дональд Трамп ранее инициировал переговоры с Ираном под влиянием союзников, предостерегавших дальнейшую эскалацию. Партнеры Вашингтона отмечали, что длительный конфликт может иметь катастрофические последствия, в частности повлечь за собой разрушение инфраструктуры и дестабилизацию государства после завершения противостояния.

с наступлением потепления российская армия активизировала боевые действия на фронте, однако, несмотря на интенсивные попытки, ей не удалось прорвать украинскую оборону ни на одном из направлений. В то же время четких сроков начала так называемого весеннего наступления не существует, ведь ранее противник уже неоднократно заявлял об осенних и зимних кампаниях, которые в конце концов не были реализованы, отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.