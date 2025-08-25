В Германии заявили об ошибке Путина: от чего предостерегают диктатора РФ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призывает российского диктатора Владимира Путина начать как можно скорее прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, затягивание переговоров станет ошибкой Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иоганн Вадефуль, во время встречи со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе, посоветовал Путину не затягивать время и провести встречу с Зеленским.

"Если президент Путин думает, что может выиграть время, то он ошибся", – сказал Вадефуль.

По его словам, российский диктатор не просто должен говорить об окончании войны, а реально показать, что он готов к справедливому миру. Однако "исходя из всего, что мы видим, есть значительные сомнения в этом". Глава МИД Германии объясняет, что в противном случае давление на Москву продолжится, а ЕС уже готовит 19-й пакет санкций против России.

Вадефуль добавил, что Украина должна быть вовлечена в любой переговорный процесс, который будет касаться решений по войне, а Европа и дальше будет поддерживать Киев.

"Одно понятно: никаких переговоров не будет вне украинского народа. Это наше общее европейское обещание. Украина может рассчитывать на нашу постоянную политическую, экономическую и военную поддержку", — подытожил Вадефуль.

