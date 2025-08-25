logo

Война с Россией В Германии заявили об ошибке Путина: от чего предостерегают диктатора РФ
В Германии заявили об ошибке Путина: от чего предостерегают диктатора РФ

Если Путин думает тянуть время, он ошибся, считает министр иностранных дел Германии.

25 августа 2025, 17:07
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призывает российского диктатора Владимира Путина начать как можно скорее прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, затягивание переговоров станет ошибкой Москвы.

В Германии заявили об ошибке Путина: от чего предостерегают диктатора РФ

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иоганн Вадефуль, во время встречи со своим хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Загребе, посоветовал Путину не затягивать время и провести встречу с Зеленским.

"Если президент Путин думает, что может выиграть время, то он ошибся", – сказал Вадефуль.

По его словам, российский диктатор не просто должен говорить об окончании войны, а реально показать, что он готов к справедливому миру. Однако "исходя из всего, что мы видим, есть значительные сомнения в этом". Глава МИД Германии объясняет, что в противном случае давление на Москву продолжится, а ЕС уже готовит 19-й пакет санкций против России.

Вадефуль добавил, что Украина должна быть вовлечена в любой переговорный процесс, который будет касаться решений по войне, а Европа и дальше будет поддерживать Киев.

"Одно понятно: никаких переговоров не будет вне украинского народа. Это наше общее европейское обещание. Украина может рассчитывать на нашу постоянную политическую, экономическую и военную поддержку", — подытожил Вадефуль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе заявили об абсолютном просчете Путина в Украине. По мнению британского эксперта, российский диктатор "сильно проиграл".

Также "Комментарии" писали, что Мерц рассказал, насколько близко окончание войны в Украине.



Источник: https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/deutschland-schockt-mit-drohung-an-putin/645975829
