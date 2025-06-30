В Германии уже не скрывают своего презрения к Путину из-за Украины: в МИД резко опустили диктатора

Российский диктатор Владимир Путин издевается над самим понятием "мира", когда употребляет это слово. Настоящий мир возможен только тогда, когда будет остановлена агрессия — для этого необходимо укреплять обороноспособность Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль. Фото: DW

"Наша цель — поддержать Украину так, чтобы она могла вести переговоры с позиции силы. То, что Путин сейчас называет "миром", — откровенная ирония и лицемерие. Его декларации о готовности к переговорам — не более чем прикрытие. На самом деле он стремится полностью покорить Украину и посеять страх в Европе", — подчеркнул Вадефуль.

По словам немецкого дипломата, в последнее время Кремль лишь усугубил наступательные действия, демонстрируя свою жестокость. Это, по мнению Вадефуля, свидетельствует о войне не только против Украины, но и против демократических ценностей.

"Ваше сопротивление — очень храбрый. Путин надеется, что мир устанет, что поддержка Украины ослабнет, а внимание Запада переключится на другие проблемы. Но по отношению к Германии — этого не произойдет. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул он.

Вадефуль также отметил, что для достижения настоящего мира необходимо остановить агрессора, а для этого Украина должна получить возможность защитить себя. В 2025 году Германия увеличит военную помощь Украине, выделив почти 2 миллиарда евро на ПВО, вооружение и боеприпасы. Общий объем пособий вырастет до 9 миллиардов евро.

"Только когда Россия осознает, что ее планы по покорению Украины обречены, тогда может появиться реальная перспектива для переговоров", — подытожил немецкий министр.

Портал "Комментарии" уже писал, что в России снова заговорили о вероятной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Представители Кремля не исключают, что такой диалог может состояться в ближайшее время. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, вопрос двусторонней встречи присутствует в повестке дня.