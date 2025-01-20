В Германии рассказали, какие области РФ намерена захватить в Украине до 2026 года

Путинский режим всерьез настроен продолжать свою агрессию против Украины, ведь, очевидно, задался целью полностью захватить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до 2026 года. Но даже если новоизбранный президент США Дональд Трамп заставит Кремль остановиться сейчас, Россия будет представлять большую угрозу для Европы в ближайшие годы. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Welt".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Руководитель Украинского ситуационного центра в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг подчеркнул, что Россия вооружается сверх нужд своих войск в Украине. В частности, он утверждает, что в российской армии "становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников". По его мнению, это свидетельствует о намерении Кремля подготовиться к войне с НАТО даже если сейчас РФ не планирует вступать в прямой конфликт с Западом.

По данным германских военных, армия РФ в значительной степени компенсирует свои человеческие и материальные потери в Украине. В частности, указывается, что Москва набирает около 30 тысяч солдат ежемесячно, заманивая новобранцев высокими материальными стимулами.

В частности, Берлин беспокоит численность армии РФ – 1,5 миллиона действующих военнослужащих. Для сравнения Бундесвер насчитывает 180 тысяч действующих солдат.

Кроме того, Россия наладила широкомасштабное производство авиабомб, в том числе управляемых, ракет, артиллерийских снарядов, а также дронов-камикадзе различных типов, в том числе производит тысячи "Шахедов" ежегодно.

"Россия имеет поразительное количество войск и широкий спектр мощной техники", — говорит председатель Комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн.

Однако, по ее словам, война в Украине также выявила слабые стороны России, в частности, в вопросах материально-технического обеспечения, устаревшего оборудования и низкого морального духа солдат.

Военный аналитик Нико Ланге предостерегает от того, чтобы при оценке потенциальной угрозы смотреть только на количество солдат или танков.

"Россия имеет волю к применению агрессивной военной силы и готовность нести большие потери. Это делает Россию чрезвычайно опасной", — говорит Ланге.

Он также предупреждает о возможности как прямых, так и гибридных атак России против Польши и стран Балтии – ударов беспилотниками и ракетами, нападений войск без национальных знаков различия и т.д.

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