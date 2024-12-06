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В Германии призвали усилить подготовку к возможной войне с Россией

Военный призвал быть готовыми к войне, чтобы ее предотвратить

6 декабря 2024, 10:59
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Недилько Ксения

Глава регионального командования Гамбурга призвал усилить подготовку к возможной войне с Россией.

В Германии призвали усилить подготовку к возможной войне с Россией

Иллюстративное фото

"Мы должны готовиться к войне, чтобы ее предотвратить", — заявил Курт Леонардс в интервью газете Hamburger Morgenpost. Он занимает должность капитана 1-го ранга.

По словам Леонардса, Россия производит 50% своих танков, самолетов и ракет для войны в Украине, а остальные 50% поступают на склады — для возможного нападения через четыре-пять лет на балтийские страны, Польшу или Республику Молдова. Все сейчас зависит от того, сможет ли НАТО построить убедительный сценарий сдерживания, подчеркнул Леонардс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Британские войска готовятся к войне в лесах при -20 C

"Если вы потеете, вы умрете", — такое предупреждение дал финский командир британским солдатам, которые тренировались воевать в замерзших лесах вблизи российской границы. Об этом сообщает газета The Times.

Стоя на снегу с автоматом RK 62 M 1 на груди, лейтенант Олли Таскинен сказал, что промокнуть при температуре минус 20 °C на северной линии фронта НАТО было бы опаснее, чем контакт с российскими войсками.

"Вы, видимо, слышали о Зимней войне в 1940-х годах [когда Финляндия выдержала полномасштабное советское вторжение]", — сказал он, добавив: "Подразделения, атаковавшие Финляндию с востока, они не были научены воевать в холодных условиях. Поэтому самым большим врагом для них было замерзание".

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