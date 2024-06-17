В Германии объяснили, что станет с Украиной, если ЕС перестанет помогать

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Slava Kot
Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о серьезных последствиях для стран Европейского Союза и НАТО, если они откажутся поддерживать Украину в войне против России. По ее словам, война приблизится к границам их стран.
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Der Standard заявила, что без помощи Украина может проиграть войну, а российская армия будет все ближе для вторжения в страны ЕС и НАТО.
Глава МИД Германии объясняет, что в таком случае невозможно подсчитать, какую цену придется заплатить Западу за свою безопасность и сохранение свобод. Кроме того, по словам Бербок, поражение Украины приведет к новой масштабной волне беженцев в ЕС.
В итоге министерша призвала поддерживать Украину указав, что ее проигрыш в войне имел бы серьезные последствия для ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии прогнозирует новую войну в Европе. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы.
Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы назвали основную цель России в войне против Украины.
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