В Германии объяснили, что станет с Украиной, если ЕС перестанет помогать

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о серьезных последствиях для стран Европейского Союза и НАТО, если они откажутся поддерживать Украину в войне против России. По ее словам, война приблизится к границам их стран.



Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Der Standard заявила, что без помощи Украина может проиграть войну, а российская армия будет все ближе для вторжения в страны ЕС и НАТО.

"Если мы не будем продолжать поддерживать Украину, рискуем столкнуться с тем, что войска Путина будут стоять на границе с Польшей. Война скоро будет на территории ЕС и НАТО", — сказала Бербок.

Глава МИД Германии объясняет, что в таком случае невозможно подсчитать, какую цену придется заплатить Западу за свою безопасность и сохранение свобод. Кроме того, по словам Бербок, поражение Украины приведет к новой масштабной волне беженцев в ЕС.

"Если Украина больше не сможет защищать себя — и я говорю это тем, кто отказывается от поддержки, — то еще миллионы людей будут вынуждены бежать. В конце концов, кто будет добровольно жить под пыткой и оккупацией?" – сказала Бербок.

В итоге министерша призвала поддерживать Украину указав, что ее проигрыш в войне имел бы серьезные последствия для ЕС.

"Проигрыш был бы роковым – как для свободной Украины, так и для свободной Европы. Именно поэтому стране нужна дополнительная поддержка", – отметила министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Сербии прогнозирует новую войну в Европе. По его словам, это может произойти в ближайшие месяцы.

Также "Комментарии" писали об опросе, в котором украинцы назвали основную цель России в войне против Украины.