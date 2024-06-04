В Германии объяснили, что будет, если западное оружие будет уничтожать российские самолеты на территории РФ

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман поддержала решение Германии разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. По ее словам, это хорошая новость для Украины, которая усилит ее безопасность и станет очередным шагом к остановке агрессии РФ.



Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фото из открытых источников

В интервью DW Штрак-Циммерман объяснила, что решение Шольца позволить Украине бить по России соответствует международному праву, ведь таким образом украинские силы смогут атаковать те объекты на территории РФ, с которых наносятся разрушительные удары по городам Украины. Штрак-Циммерман отреагировала на угрозы Путина и объяснила, что к словам российского диктатора следует относиться серьезно, однако его нужно остановить.

"Любые предупреждения нужно воспринимать серьезно. Но если говорить прямо, то Кремль также знает, что он уязвим. Путин хорошо знаком с Германией... К предупреждениям нужно относиться серьезно, но нельзя позволить Путину просто идти вперед и думать, что в какой-то момент он остановится. Он не собирается останавливаться", — сказала глава комитета бундестага по обороне.

Журналисты спросили у Штрак-Циммерман о теоретической ситуации, когда российский самолет будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве и возможные последствия в войне от такого инцидента.

"Это будет означать лишь то, что в России станет меньше на один самолет, который летел в направлении Украины, чтобы нанести удар и убить украинцев", — пояснила Штрак-Циммерман.

Что касается ядерных угроз, она ответила, что если не отправлять Украине оружие, то российская армия дойдет до западных границ Украины, что будет представлять опасность для всех стран Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц сделал заявление об ударах немецким оружием по России.

Также "Комментарии" писал о реакции России на удары Украины по ядерным РЛС на территории РФ.