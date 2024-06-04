В Германии объяснили, что будет, если западное оружие будет уничтожать российские самолеты на территории РФ

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Slava Kot
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман поддержала решение Германии разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по военным целям на территории России. По ее словам, это хорошая новость для Украины, которая усилит ее безопасность и станет очередным шагом к остановке агрессии РФ.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Фото из открытых источников
В интервью DW Штрак-Циммерман объяснила, что решение Шольца позволить Украине бить по России соответствует международному праву, ведь таким образом украинские силы смогут атаковать те объекты на территории РФ, с которых наносятся разрушительные удары по городам Украины. Штрак-Циммерман отреагировала на угрозы Путина и объяснила, что к словам российского диктатора следует относиться серьезно, однако его нужно остановить.
Журналисты спросили у Штрак-Циммерман о теоретической ситуации, когда российский самолет будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве и возможные последствия в войне от такого инцидента.
Что касается ядерных угроз, она ответила, что если не отправлять Украине оружие, то российская армия дойдет до западных границ Украины, что будет представлять опасность для всех стран Европы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц сделал заявление об ударах немецким оружием по России.
Также "Комментарии" писал о реакции России на удары Украины по ядерным РЛС на территории РФ.
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Ігор
сегодня, 15:37
Справа тільки в одному: вже місяць як є дозвіл але герої Росії Зе Єрмак і Гетманцев ним не користуються. Це все що треба знати.