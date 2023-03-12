В Германии кавказец сильно избил проходившего реабилитацию украинского военного

Один из гостиничных охранников города Франкфурт, оказавшийся кавказцем по происхождению, нанес сильные удары украинскому военному, который был на реабилитации в Германии. Об этом пишет Новинарня .

Кавказец избил украинского военного (фото из открытых источников)

Военнослужащий из Украины вечером перед выходными зашел в гостиничный бар в военной форме. Персонал заведения сделал ему замечание о несоответствии внешнего вида и одежды.

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Далее охранник, бывший по национальности кавказцем, попытался вывести украинского бойца, но в это время между мужчинами возникла острая словесная перепалка.

Как рассказал генеральный консул Украины Вадим Костюк, бойца из Украины отвезли в больницу, у него сломана челюсть и сотрясение мозга. Ему проведут операцию. Полиция зафиксировала этот факт.

"Утром в понедельник консульство поможет нашему гражданину с переводом при подготовке к челюстной операции, которая планируется на вторник. Следующим шагом поможем с подачей заявления в полицию и поиском адвоката", — сказал Костюк. в

Также украинский консул рассказал, что по немецким законам для того, чтобы носить военную форму вне службы, нужно иметь специальное разрешение. Иностранцы могут ее носить только в том случае, если это предусмотрено совместное обучение, прохождение стажировки и другие случаи, предусмотренные отдельным двусторонним соглашением. Представители Украины такое соглашение не заключали.





Как сообщается в Facebook-группе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", конфликт имел место в помещении гостиницы "Roomers", а напал на украинца 23-летний чеченец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что футбольный тренер был вероятным российским шпионом в Германии.