В Генштабе заявляют, что Украина соблюдает режим прекращения огня

Министерство обороны РФ продолжает производить фейки о псевдо поражении Украиной энергетических объектов в Российской Федерации и на оккупированных ею территориях. Такое заявление было сделано в Генеральном Штабе ВСУ, передает портал "Комментарии".

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"Отмечаем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнерами договоренности по остановке ударов по энергетическим объектам. Огненное поражение производится исключительно по военным целям русской оккупационной армии. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнеров", – отметили в Генштабе.

Там добавили, что ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, преследуют цель дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия констатирует отсутствие контроля за вооруженными силами со стороны руководства Украины. Песков добавил, что Украина присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам и дала команду военным, которая, очевидно, не выполняется. И отметил, что Россия оставляет за собой право – в случае несоблюдения Киевом этого моратория – тоже его не соблюдать.