В Генштабе сообщили, сколько ракет уничтожили на "Энгельсе" точными ударами

В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил с РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, уточняя информацию об этом ударе.

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Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

"Кроме того, удары по местам хранения авиационного горючего привели к уничтожению значительных запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия", – сообщили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генштаб прокомментировал "удары по России" во время объявления прекращения огня. Там подчеркнули, что заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов не соответствуют действительности.

Так, 25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма. В Генштабе отмечают, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.