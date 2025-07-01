30 июня Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе сообщили о «жирных» попаданиях по оккупированной Донетчине

Отмечается, что в настоящее время потери противника уточняются.

"Этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции по Покровскому и Торецкому. Силы обороны Украины и дальше будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и продолжительный мир", – отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 1 июля Вооруженные силы Украины, вероятно, нанесли удар по одному из ключевых командных центров оккупационной армии РФ во временно оккупированном Донецке — штабе 8 общевойсковой армии. Об этом в эфире "24 Канала" заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

По его словам, этот штаб является стратегическим узлом управления, координирующим наступательные действия российских войск по всей восточной линии фронта. В настоящее время группировка численностью около 110 тысяч военнослужащих задействована в боевых действиях на направлениях Покровска, Краматорска и всего в Донецкой области. Именно из этого командного центра планируются основные наступательные операции противника, поэтому его поражение является ударом стратегического значения.