В Генштабе сообщили о продолжении городских боев в Курахово

За прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. На Кураховском направлении наши воины отразили 30 атак врага, а в самом Кураховом продолжаются бои в условиях городской застройки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде 23 декабря.

Ситуация в Кураховом. Фото: korrespondent.net

Харьковское направление : враг совершил семь попыток штурма в районах Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки и Старицы.

Купянское направление : зафиксировано семь атак в районах Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки, которые успешно отразили украинские защитники.

Лиманское направление : российские войска совершили 36 попыток атак. Они пытались прорваться вблизи Зеленой Рощи, Новосергеевки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Надежды, Ивановки, Тернов, Торецкая и других населенных пунктов.

Северское направление : произошло 12 боевых столкновений в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для атак использовались бронетехника, багги и мотоциклы.

Краматорское направление : семь атак в районах Васюкивки, Временного Яра и Ступочек были успешно отбиты.

Торецкое направление : зафиксировано семь вражеских попыток атак вблизи Торецка и Дружбы.

Покровское направление : Силы обороны остановили 37 штурмовых действий врага в районах Лисовки, Сухой Балки, Луч, Зеленого, Украинки, Даченского и других населенных пунктов.

Времевское направление : враг совершил 44 атаки вблизи Великой Новоселки, Янтарного, Благодатного и других точек. Наши защитники уничтожили танк, две бронемашины, а еще три танка и одну бронемашину повредили.

Ореховское направление : враг атаковал только раз в районе Новоандреевки.

Приднепровское направление : зафиксированы четыре попытки штурма, которые успешно отразили украинские подразделения.

Курская область : украинские силы обороны отразили 27 атак и совершили 440 обстрелов позиций оккупантов.

За сутки ракетные войска и артиллерия Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы противника, состава боеприпасов, состава дронов, станции радиоэлектронной борьбы и четырех других важных объектов оккупантов.

Украинские военные продолжают демонстрировать героизм и эффективность в сдерживании врага по всем направлениям.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Генштаб прокомментировал горячий прилет по нефтебазе в Орле.