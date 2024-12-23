В Генштабе сообщили о продолжении городских боев в Курахово

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Клименко Елена
За прошедшие сутки произошло 234 боевых столкновения между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. На Кураховском направлении наши воины отразили 30 атак врага, а в самом Кураховом продолжаются бои в условиях городской застройки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде 23 декабря.
Ситуация в Кураховом. Фото: korrespondent.net
Харьковское направление : враг совершил семь попыток штурма в районах Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги, Бугроватки и Старицы.
Купянское направление : зафиксировано семь атак в районах Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки, которые успешно отразили украинские защитники.
Лиманское направление : российские войска совершили 36 попыток атак. Они пытались прорваться вблизи Зеленой Рощи, Новосергеевки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Надежды, Ивановки, Тернов, Торецкая и других населенных пунктов.
Северское направление : произошло 12 боевых столкновений в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Для атак использовались бронетехника, багги и мотоциклы.
Краматорское направление : семь атак в районах Васюкивки, Временного Яра и Ступочек были успешно отбиты.
Торецкое направление : зафиксировано семь вражеских попыток атак вблизи Торецка и Дружбы.
Покровское направление : Силы обороны остановили 37 штурмовых действий врага в районах Лисовки, Сухой Балки, Луч, Зеленого, Украинки, Даченского и других населенных пунктов.
Времевское направление : враг совершил 44 атаки вблизи Великой Новоселки, Янтарного, Благодатного и других точек. Наши защитники уничтожили танк, две бронемашины, а еще три танка и одну бронемашину повредили.
Ореховское направление : враг атаковал только раз в районе Новоандреевки.
Приднепровское направление : зафиксированы четыре попытки штурма, которые успешно отразили украинские подразделения.
Курская область : украинские силы обороны отразили 27 атак и совершили 440 обстрелов позиций оккупантов.
За сутки ракетные войска и артиллерия Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы противника, состава боеприпасов, состава дронов, станции радиоэлектронной борьбы и четырех других важных объектов оккупантов.
Украинские военные продолжают демонстрировать героизм и эффективность в сдерживании врага по всем направлениям.
Портал "Комментарии" ранее писал, что Генштаб прокомментировал горячий прилет по нефтебазе в Орле.
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