В Генштабе сообщили, куда произошло попадание в России

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 года поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (Кстово, Нижегородская область РФ). Эту информацию подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Иллюстративное фото

Этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационной армии РФ .

После удара БпЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта.

Результаты и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины, будет продолжаться , отмечают в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что беспилотники атаковали Нижегородскую, Смоленскую и Тверскую области, повлекшие попадания и пожары на территории важных объектов сегодня ночью. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на местные паблики, очевидцев и официальные источники власти в РФ.

По предварительным данным, в Нижегородской области России под удар попал НПЗ Кстова, сообщают очевидцы. Там начался пожар. Сообщается, что обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия Кстовской промзоны Нижегородской области, пожарные ликвидируют вспышку, сообщил губернатор Глеб Никитин. Потерпевших от падения обломков нет. В Кстово расположен завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года оно подвергалось атакам беспилотников.

Всего якобы за ночь над РФ перехвачено и уничтожено 104 БПЛА, сообщают о "всем сбитом" в оккупационном Минобороны РФ. "47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, области, один – над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области", — сообщает вражеское ведомство.