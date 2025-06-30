Более 50 тысяч военных РФ удалось "сковать" Силам обороны Украины на Сумском направлении и не дать им воевать по другим угрожающим направлениям, таким как Покровское или Новопавловское. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В Генштабе сделали заявление о Сумской области: что происходит

Там заявили, что в настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница России — плацдарм на территории России в Глушковском районе Курской области.

"Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий по вытеснению противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше Сум", – отмечают в Генштабе.

Там подчеркивают, что россияне задействуют на этом направлении свои лучшие бригады – морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использующих дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Одновременно с этим противник и дальше пытается вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей России.

"Украинские воины эффективно уничтожают личный состав врага, его военную технику и вооружение. Так, в июне 2025 года общие потери противника на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные – более 4470, санитарные – около 4800, пленные – 42 человека", – сообщили в Генеральном штабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что, несмотря на заявления Сырского, заявлялось, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.