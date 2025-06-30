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Недилько Ксения
Более 50 тысяч военных РФ удалось "сковать" Силам обороны Украины на Сумском направлении и не дать им воевать по другим угрожающим направлениям, таким как Покровское или Новопавловское. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В Генштабе сделали заявление о Сумской области: что происходит
Там заявили, что в настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница России — плацдарм на территории России в Глушковском районе Курской области.
Там подчеркивают, что россияне задействуют на этом направлении свои лучшие бригады – морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использующих дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Одновременно с этим противник и дальше пытается вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей России.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что, несмотря на заявления Сырского, заявлялось, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.