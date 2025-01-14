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В Генштабе сделали срочное заявление: что будет с ПВО

Отдельные категории личного состава Воздушных Сил усиливают Сухопутные и Десантно-штурмовые войска

сегодня, 16:10
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Недилько Ксения

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется. Об этом сообщили в срочном заявлении Генштаба.

В Генштабе сделали срочное заявление: что будет с ПВО

Иллюстративное фото

Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала, говорится в сообщении.

"Вместе с тем отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д.

Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны", — отмечают в Генштабе.

Там подчеркивают, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Ранее военные и народные депутаты, в частности Алексей Гончаренко и Марьяна Безуглая заявляли, что из Воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту. По информации нардепов, в пехоту отправляют техников, механиков и других специалистов. Народный депутат заявила, что сокращают даже мобильные огневые группы и обнажают целые регионы. В то же время, по ее информации, штабы, якобы, не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности.



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