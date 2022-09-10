В Генштабе рассказали, кого Россия перебросила на Херсонщину, чтобы остановить ВСУ

На временно оккупированную Херсонщину прибыло подразделение так называемых "кадыровцев" численностью до 1300 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Для усиления российской группировки на временно захваченных территориях Херсонской области прибыло сформированное по национальному признаку подразделение так называемых "кадыровцев", численностью до 1300 человек", — говорится в сводке.

В течение суток враг нанес 13 ракетных и 23 авиаудара. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Вильне Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Белогорье, Терновые Поды, Благодатное, Сухой Пруд, Костромка и Безымянное.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.



На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Славгород и Большая Писаревка Сумской области.



В других направлениях российские оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Дмитровка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Липцы, Победа, Момотово, Борщева;

На Славянском направлении – в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Никольское, Дибривное.

На Краматорском направлении — возле Серебрянки, Кривой Луки, Сидорового, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спирного.

На Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

На Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Водяное, Карловка и Первомайское.

На Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Шевченко, Большая Новоселка, Богоявленка, Нескучное, Времевка.

На Запорожском направлении в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку из БпЛА — зафиксировано 36 вылетов.

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