В Генштабе раскрыли детали: какой важный завод "Лукойла" был поражен этой ночью

В ночь на 14 августа Силы обороны поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в РФ, производящий горючее для армии государства-агрессора. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка), что обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Попадания ударных беспилотников вызвали на заводе сильные пожары. Подробные последствия огневого поражения уточняются.

При этом сообщается, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн. тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.

Отметим, ранее в российских пабликах сообщалось, что в ночь на 14 августа неизвестные беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" раздались взрывы, после чего вспыхнули пожары.

