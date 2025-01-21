В Генштабе признались, что атаковали ВСУ сегодня ночью в России

Второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. На этот раз – в ночь на 21 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Иллюстративное фото

В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть".

Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Также продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии, отмечают в Генштабе. В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели.

Результаты ударов уточняются.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии России против нашей страны. Уничтожаем врага, его технику и военную инфраструктуру", – отметили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с 6 утра в Днепре раздавались мощные взрывы. В Воздушных Силах ВСУ была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой баллистического вооружения с востока. Мониторинговые каналы сообщали, что оккупанты били из Воронежа РФ.

Позже в городе раздался еще один взрыв. Также были ракеты в Покровском Днепропетровской области. Предварительно, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер". Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА в 07:30: "Беспокойным выдалось утро для Днепропетровщины. Взрывы раздались в областном центре. В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся складское помещение".

Позже стало известно, что два человека получили ранения в Синельниковском районе области.