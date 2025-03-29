logo

BTC/USD

83145.95

ETH/USD

1835.26

LTC/USD

86.26

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Генштабе показали первую девушку, подписавшую контракт «18-24»
commentss НОВОСТИ Все новости

В Генштабе показали первую девушку, подписавшую контракт «18-24»

Первая девушка, подписавшая контракт «18-24», рассказала, как к ней относятся парни на подготовке

29 марта 2025, 22:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Веронике 21 год, она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Вероника – первая девушка, подписавшая контракт "18-24" и которая будет служить в 72 бригаде, сообщают в Генштабе.

В Генштабе показали первую девушку, подписавшую контракт «18-24»

Вероника, которая пошла служить по контракту "18-24"

Девушка признается, что ее родные узнали за полтора дня до того, как она уехала на подготовку.

"Очень часто отказывают потому, что женщина, не хотят брать, но я считаю, что независимо от пола, воевать может каждый. Труднее всего – это наверняка физ.подготовка. бегали мы и в бронике, и без броника, и все на время", – рассказывает будущая военнослужащая.

Она отмечает, что контракт-миллионник правильно составлен, и назвала, какие преимущества в контракте интересны именно для нее.

"Там есть льготы на ипотеку, что очень сейчас нужно для молодежи, денежное вознаграждение, медицинское обеспечение полностью. Ты понимаешь, куда ты пойдешь, полностью тебя одевают, экипируют, у тебя все есть. Это добавляет мотивации", – отмечает девушка.

Вероника рассказывает, что ребята все мотивированы, все хотят на поле боя, но надо сначала научиться.

В Генштабе показали первую девушку, подписавшую контракт «18-24» - фото 2

"Рвутся, стараются, учатся, относятся хорошо, на уровне, то есть да, девочка, но на уровне. В чем помогают, если сложно, объясняют, все хорошо. Защищать должны страну все, независимо от пола, от возраста. У меня медицинское образование, поэтому я буду здесь нужна, я смогу помогать нашим ребятам, от меня здесь будет польза", – добавляет Вероника.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости