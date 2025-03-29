В Генштабе показали первую девушку, подписавшую контракт «18-24»

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Недилько Ксения
Веронике 21 год, она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Вероника – первая девушка, подписавшая контракт "18-24" и которая будет служить в 72 бригаде, сообщают в Генштабе.
Вероника, которая пошла служить по контракту "18-24"
Девушка признается, что ее родные узнали за полтора дня до того, как она уехала на подготовку.
Она отмечает, что контракт-миллионник правильно составлен, и назвала, какие преимущества в контракте интересны именно для нее.
Вероника рассказывает, что ребята все мотивированы, все хотят на поле боя, но надо сначала научиться.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.
"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.
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