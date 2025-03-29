В Генштабе показали первую девушку, подписавшую контракт «18-24»

Веронике 21 год, она имеет медицинское образование и знает, что принесет в армии пользу. Вероника – первая девушка, подписавшая контракт "18-24" и которая будет служить в 72 бригаде, сообщают в Генштабе.

Вероника, которая пошла служить по контракту "18-24"

Девушка признается, что ее родные узнали за полтора дня до того, как она уехала на подготовку.

"Очень часто отказывают потому, что женщина, не хотят брать, но я считаю, что независимо от пола, воевать может каждый. Труднее всего – это наверняка физ.подготовка. бегали мы и в бронике, и без броника, и все на время", – рассказывает будущая военнослужащая.

Она отмечает, что контракт-миллионник правильно составлен, и назвала, какие преимущества в контракте интересны именно для нее.

"Там есть льготы на ипотеку, что очень сейчас нужно для молодежи, денежное вознаграждение, медицинское обеспечение полностью. Ты понимаешь, куда ты пойдешь, полностью тебя одевают, экипируют, у тебя все есть. Это добавляет мотивации", – отмечает девушка.

Вероника рассказывает, что ребята все мотивированы, все хотят на поле боя, но надо сначала научиться.

"Рвутся, стараются, учатся, относятся хорошо, на уровне, то есть да, девочка, но на уровне. В чем помогают, если сложно, объясняют, все хорошо. Защищать должны страну все, независимо от пола, от возраста. У меня медицинское образование, поэтому я буду здесь нужна, я смогу помогать нашим ребятам, от меня здесь будет польза", – добавляет Вероника.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.