В Генштабе подтвердили удары по России: атаки будут продолжаться

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что эти стратегические объекты являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 3 февраля дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Атакованный Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только", — говорится в сообщении.

Андрей Коваленко пояснил, что этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.