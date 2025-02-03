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В Генштабе подтвердили удары по России: атаки будут продолжаться

Россияне содрогались от взрывов этой ночью – в Генштабе сообщили о попаданиях

сегодня, 14:08
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Недилько Ксения

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 3 февраля 2025 поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

В Генштабе подтвердили удары по России: атаки будут продолжаться

Иллюстративное фото

Отмечается, что эти стратегические объекты являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена.

Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются.

Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться, подчеркнули в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 3 февраля дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Атакованный Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только", — говорится в сообщении.

Андрей Коваленко пояснил, что этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.



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