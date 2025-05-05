В Генштабе подтвердили, что делается в Курской области

4 мая Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На этом пункте базировались экипажи беспилотных разведывательных и ударных дронов. В результате удара ликвидированы до 20 оккупантов и уничтожена их техника, отмечают в Генштабе.

"Отважные пилоты Воздушных Сил и все Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности государства-агрессора вести захватническую войну", – отмечают там.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские паблики пишут о новой попытке ВСУ прорвать границу РФ в Курской области. Сообщается о боях в районе Теткино, которые якобы ВСУ пытаются отрезать. Для этого ночью были разрушены мостами ракетами, затем пошли машины для разминирования и десант на бронетехнике. Отметим, что Теткино находится к западу от района Суджи в Курской области.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что продолжающаяся уже девять месяцев Курская операция достигла большинства поставленных целей. Благодаря активным действиям украинцев Курской области удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, созданная Силами обороны Украины в приграничных районах, остается актуальной и сейчас.

"Количественно превосходящего противника можно победить лишь нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле. Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам – настоящим героям". Он отметил, что одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк.