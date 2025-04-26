В Генштабе отреагировали на заявление Кремля об "освобождении" Курской области

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Кравцев Сергей
В России отрапортовали о якобы "освобождении" Курской области. В Генштабе ВСУ рассказали, какова ситуация на этом направлении на самом деле.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
При этом, по информации Генштаба, ВСУ наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны.
В Генштабе отметили, что заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальник Генштаба российской армии Валерия Герасимова о якобы завершении операции против ВСУ в Курской области. Ожидаемо Путин заявил о "полном разгроме украинских вооружённых формирований" в Курской области.
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