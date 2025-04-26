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В Генштабе отреагировали на заявление Кремля об "освобождении" Курской области

Силы обороны Украины продолжают отражать российские штурмы на Курщине и наносить врагу потери

сегодня, 15:15
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Кравцев Сергей

В России отрапортовали о якобы "освобождении" Курской области. В Генштабе ВСУ рассказали, какова ситуация на этом направлении на самом деле.

В Генштабе отреагировали на заявление Кремля об "освобождении" Курской области

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению", — говорится в сообщении.

При этом, по информации Генштаба, ВСУ наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны.

"С начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение пока продолжается. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", — отмечается в комментарии.

В Генштабе отметили, что заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное.

"Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются", — добавили военные.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заслушал доклад начальник Генштаба российской армии Валерия Герасимова о якобы завершении операции против ВСУ в Курской области. Ожидаемо Путин заявил о "полном разгроме украинских вооружённых формирований" в Курской области.

"Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС России и на других важнейших участках фронта", – заявил Владимир Путин.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/23523
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