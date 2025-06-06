В Генштабе назвали места ударов по России: попали в два аэродрома

Украина нанесла серию прицельных ударов по ключевым военным объектам России, среди которых оказались стратегические аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. В Генштабе ВСУ сообщили, что атаки были направлены на ослабление авиационного потенциала врага накануне массированного обстрела территории Украины.

Последствия удара по аэродрому "Энгельс". Фото из открытых источников

В ночь на 6 июня Силы обороны Украины провели масштабную операцию по опережению, поразив ряд объектов военной инфраструктуры России. По данным Генерального штаба ВСУ, удары были направлены на авиабазы и логистические узлы, играющие ключевую роль в обеспечении воздушных атак РФ против Украины.

Поражены два стратегических аэродрома:

— Энгельс в Саратовской области — база стратегической авиации РФ, где сосредоточены бомбардировщики типа Ту-95 и Ту-160, которые Россия регулярно применяет для запуска крылатых ракет;

— Дягилево в Рязанской области — место базирования воздушных заправщиков и истребителей сопровождения, которые используются во время атак на Украину.

Удар по Энгельсу вызвал масштабный пожар. Зафиксировано попадание по меньшей мере в три резервуара с горюче-смазочными материалами, что привело к серии мощных взрывов и сильному задымлению. Спасателям не удалось оперативно локализовать пожар. На видео с места событий видны огненные столбы и дымное небо.

На аэродроме Дягилева также зафиксировано огневое поражение. Российские ПВО пытались перехватить атаки, однако, по сообщениям из открытых источников, в районе цели начался пожар. Окончательные результаты удара уточняются.

Кроме авиабаз, украинские силы поразили важный логистический пункт 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии РФ в районе села Кульбаки Курской области. Этот объект вероятно обеспечивал тыловую поставку и подготовку личного состава, а также техники для наступательных операций на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Воздушных силах указали, во сколько мест ударила Россия во время массированной атаки 6 июня.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского раскрыли планы России на 2026 год, предусматривающие оккупацию 10 крупных городов Украины.