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В Финляндии выступили с важным заявлением о дальнейшем участии Трампа в переговорах

Президент Финляндии отметил, что поддерживает регулярные телефонные разговоры с Трампом и считает, что тот действительно стремится заключить мирное соглашение

сегодня, 21:05
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Клименко Елена

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что американский лидер Дональд Трамп и в дальнейшем будет участвовать в мирных переговорах по прекращению войны, которую ведет Россия против Украины. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

В Финляндии выступили с важным заявлением о дальнейшем участии Трампа в переговорах

Фото: из открытых источников

Несмотря на предыдущие заявления Трампа о возможном выходе из диалога, если не будет достигнут ощутимый прогресс, Стубб подчеркнул: он не видит никаких сигналов, свидетельствующих о намерениях Трампа отказаться от переговорного процесса.

По словам финского президента, он регулярно общается с Трампом по телефону и убежден, что тот заинтересован в достижении мирного соглашения, в том числе из-за попыток повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы склонить его к компромиссу.

Комментируя нежелание Кремля согласиться на безусловное прекращение огня, Стубб отметил, что единственным действенным вариантом остается повышение цены войны для России. И прежде всего это усиление санкций.

Он подчеркнул, что Запад должен действовать решительно, чтобы Кремль осознал масштабы экономических потерь и бесперспективность дальнейшей агрессии. Стубб убежден: война будет продолжаться до тех пор, пока Путин не поймет, что его экономика больше не способна выдерживать бремя конфликта.

Ранее глава Госдепа США Марк Рубио отмечал, что Вашингтон может прекратить дипломатические усилия, если скорое достижение мира станет недостижимым. Впоследствии Трамп также отметил, что США выйдут из мирного процесса, если Россия или Украина будут блокировать договоренности, хотя и выразил надежду, что этого не произойдет.

Как уже писали "Комментарии", новый российский посол в США Александр Дарчиев дал российским СМИ первое интервью. По его словам, РФ и США приняли предварительное решение перенести переговоры о дипломатических "раздражителях" из Стамбула в свои столицы, заявил Дарчиев в интервью ТАСС.



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