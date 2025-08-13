Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, запланированная на Аляске, должна стать гораздо более важным событием, чем просто временное прекращение боевых действий между Украиной и Россией. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Она подчеркнула, что европейские руководители хорошо осознают серьезность ситуации и активно работают над ее урегулированием. В частности, 13 августа состоится их виртуальная встреча, являющаяся частью этих усилий.

Фото: из открытых источников

"Мы все стремимся к миру. Больше всего – украинский народ. Однако мир не может быть вознаграждает агрессора. Как можно вести переговоры о справедливости с тем, кто ежедневно приказывает наносить удары по городам, больницам и вокзалам?", — заявила Матернова.

Она напомнила, что не все мирные соглашения приводят к подлинному миру. История показывает, что договоры, принятые без участия тех, чьи судьбы напрямую зависят от результата, часто обращаются предательством.

"Украина и Европа должны присутствовать за любым переговорным столом, где решается будущее мира на континенте. Если саммит на Аляске должен стать началом настоящего мира, он должен дать больше, чем просто временное затишье. Он должен обеспечить безопасность Украины, ее суверенитет и право самостоятельно определять свое будущее." "Ялты" и сделать все, чтобы история не повторилась", — подчеркнула посол.

Как уже писали "Комментарии", в первый год полномасштабной войны украинские войска значительно преобладали по маневренности россиян, полагаясь на инициативу и гибкость. Однако через три года Вооруженные Силы Украины все больше переходят в жесткий, иерархический стиль руководства, напоминающий советскую военную доктрину, пишет The Wall Street Journal.