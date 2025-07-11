В Европе пошли на шокирующий шаг из-за украинских дронов: что произошло

Некоторые европейские производители беспилотников прибегают к неэтическим методам, пытаясь получить техническую информацию украинских компаний. Полученные таким образом данные они используют в собственных маркетинговых кампаниях, позиционируя свою продукцию как "проверенную в бою", хотя на самом деле она почти не участвовала в боевых действиях, сообщил в комментарии The Telegraph генеральный директор украинской компании Skyeton Роман Княженко.

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По его словам, ряд западных фирм имитирует участие своих дронов в боевых миссиях: после нескольких демонстрационных полетов вдали от передовой они объявляют о якобы "боевом тестировании" техники. Это вводит в заблуждение не только партнеров, но и правительства, тратящие миллиарды на системы, не имеющие реальной боевой ценности.

Княженко рассказывает, что в его компанию часто наведываются иностранные производители с предложениями о сотрудничестве. Однако настоящей целью многих из них является получение внутренней информации о технологиях, логистике и технических решениях, доказавших свою эффективность в зоне боевых действий.

"Мы общаемся со многими порядочными партнерами, но есть и такие, которые просто пытаются 'выбить' из нас секреты. Потом они делают красивые презентации и заявляют, что активно работают в Украине, хотя в реальности совершили лишь несколько полетов где-то в тылу, например во Львове", — отмечает руководитель Skyeton.

Он также добавил, что в материалах некоторых европейских компаний встречал фразы, полностью совпадающие с его собственными изречениями, что свидетельствует о банальном копировании.

По мнению Княженко, из-за этого западные правительства фактически финансируют некачественные или фейковые технологии, тратя средства на продукты, не проходившие реального боевого испытания.

Один из ярких примеров – поставка камер от европейской компании для дрона Raybird. Из полученной партии исправными оказались всего 50% устройств.

Он также отметил, что некоторые в Европе недооценивают сложность производства боевых БПЛА, считая, что достаточно посмотреть на работу украинских заводов, чтобы повторить это у себя.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Киеве стартует комплексная система противодействия враждебным беспилотникам, направленным на столицу, под названием "Чистое небо", сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.