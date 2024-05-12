В Европе отреагировали на угрозы России применить ядерное оружие

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал постоянные ядерные угрозы России, в частности осуществить ядерные удары по Украине и европейским городам. По его словам, Путин все потеряет, если применит ядерное оружие.



Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

Во время разговора на шоу BBC Hard Talk Габриелюс Ландсбергис отреагировал на возможность российского диктатора применить ядерное оружие.

"Он от этого ничего не выиграет, но может потерять все. Некоторые государства на его стороне, по крайней мере, он так считает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже больше на стороне Путина. Но если бы угрозы стали реальностью, все партнерство исчезло бы мгновенно", – сказал министр иностранных дел Литвы.

Ландсбергис также отреагировал на реакцию некоторых стран ЕС, которые заявляют о необходимости избежать эскалации в войне в Украине. По словам литовского политика, это ошибочная стратегия, которая ведет к уничтожению Украины и позволит российской агрессии выйти за пределы украинских территорий.

"Потому что мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если вы нам угрожаете, мы отступаем", – сказал Габриелюс Ландсбергис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев пригрозил трем странам катастрофой. Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что Россия проведет испытание нестратегического ядерного оружия, а страны, которые отправят войска в Украину, могут от него пострадать.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который положительно отреагировал на угрозы из Кремля.







