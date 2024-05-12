В Европе отреагировали на угрозы России применить ядерное оружие

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Slava Kot
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал постоянные ядерные угрозы России, в частности осуществить ядерные удары по Украине и европейским городам. По его словам, Путин все потеряет, если применит ядерное оружие.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников
Во время разговора на шоу BBC Hard Talk Габриелюс Ландсбергис отреагировал на возможность российского диктатора применить ядерное оружие.
Ландсбергис также отреагировал на реакцию некоторых стран ЕС, которые заявляют о необходимости избежать эскалации в войне в Украине. По словам литовского политика, это ошибочная стратегия, которая ведет к уничтожению Украины и позволит российской агрессии выйти за пределы украинских территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Дмитрий Медведев пригрозил трем странам катастрофой. Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что Россия проведет испытание нестратегического ядерного оружия, а страны, которые отправят войска в Украину, могут от него пострадать.
Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который положительно отреагировал на угрозы из Кремля.
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