Франция и Великобритания, возглавляющие "коалицию желающих", являются главными государствами, которые демонстрируют "жесткую силу" в Европе. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала в интервью Financial Times.

Армия РФ. Фото: из открытых источников

Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за угрозы со стороны России и давления со стороны президента США Дональда Трампа, призывающего к увеличению военных расходов.

"Сейчас настал момент, когда более сильные страны должны брать на себя большую ответственность, и это именно Франция и Великобритания, как европейские государства с ядерным оружием", — подчеркнул чешский премьер.

Чешский лидер высоко оценил решительную поддержку Украины со стороны лидера британской оппозиции Кира Стармера и призвал не винить Великобританию за выход из ЕС.

"Я надеюсь на более тесное и открытое сотрудничество с Великобританией, поскольку это очень важно для нашего континента", — добавил Фиал.

Кроме того, премьер-министр Чехии прокомментировал возможность развертывания миротворческих сил в Украине в рамках инициативы "коалиции желающих", возглавляемой Францией и Великобританией. Он отметил, что чешское правительство должно одобрить отправку контингента, однако в настоящее время вопрос еще не обсуждается, поскольку соглашение о прекращении огня еще не достигнуто.

"Мы должны быть открыты к любым вариантам, которые смогут остановить российскую агрессию в будущем", — подытожил Фиала.

Премьер Чехии также отметил, что угроза со стороны России изменила его взгляд на лидерскую роль крупных европейских стран, ранее выполнявшихся Германия и Франция.

"В мирное время я всегда выступал против чрезмерной роли Франции и Германии, но в эти сложные времена важно, чтобы сильнейшие страны активно брали на себя лидерство", — резюмировал чешский лидер.

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