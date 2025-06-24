В Еврокомиссии шокировали заявление об оборонном потенциале Украины: что известно

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Клименко Елена
Во время своего выступления на саммите НАТО президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила глубокий восторг оборонным потенциалом Украины, который, несмотря на полномасштабную войну, демонстрирует динамичное развитие и впечатляющие инновации. По ее словам, Украина в рекордно короткие сроки смогла стать одной из самых прогрессивных стран мира в сфере беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.
Фото: из открытых источников
"Если посмотреть на то, что сегодня происходит в условиях российской агрессии против Украины, я должен сказать: то, как украинцы смогли в состоянии войны, буквально с нуля, создать мощную оборонную индустрию — это настоящее достижение. Системы дронов, ракеты, оборонное производство — три года назад этого просто не существовало", — подчеркнула она.
Фон дер Ляен подчеркнула, что технологические прорывы Украины не остались незамеченными и в России. По ее словам, Москва активно изучает опыт Киева, и именно это усугубляет потребность в технологическом преимуществе со стороны Запада.
"Россия уже начала адаптировать эти решения к своим нуждам. Мы должны четко отдавать себе отчет: украинские дроны сегодня — среди самых эффективных в мире, но враг также не стоит на месте. Поэтому нам необходимо инвестировать в инновации, поддерживать украинскую промышленность и не терять темпа", — заявила глава Еврокомиссии.
На фоне таких заявлений следует упомянуть и недавнюю встречу президента Украины Владимира Зеленского с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны договорились о новом двустороннем соглашении о сотрудничестве в сфере военного производства.
Этот документ предполагает совместную разработку и масштабирование оборонных технологий. Согласно договоренностям, британские компании получат доступ к передовым украинским инновациям, а Украина — дополнительные возможности для изготовления дронов и современного оружия.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина официально запустила масштабное серийное производство собственной баллистической ракеты малой дальности под названием "Сапсан". Этот высокоточный способ поражения уже прошел боевое испытание в прошлом месяце, поразив российскую цель на расстоянии около 300 км, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Times.