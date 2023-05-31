В этой полномасштабной войне Полтавщине суждено было стать надежным тылом для фронта, – Дмитрий Лунин

В полномасштабной войне Полтавщина стала надежным тылом для фронтовых областей. Приняла десятки тысяч переселенцев, отправляла на освободившиеся территории десятки тонн гуманитарной помощи, техники и укрепляла свою обороноспособность.



Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Об этом во вторник, 30 мая, заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин во время своего отчета за 2022 год на сессии Полтавского облсовета.



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По его словам, в прошлом году на нужды Сил обороны из областного бюджета и бюджетов громад было направлено полмиллиарда гривен, на такую же сумму оказал помощь и бизнес Полтавщины. На эти деньги возводились фортификационные сооружения и закупались автомобили, средства связи, бронежилеты, тепловизоры, одежда для силовиков и военных.



"Полтавщина превратилась в крепость. Сформировано несколько линий эшелонированной обороны, возведены десятки километров траншей и противотанковых рвов, несколько сотен ВОПов, блиндажей и капониров", – отметил Дмитрий Лунин.

Он добавил, что Полтавщина приняла 200 тысяч переселенцев и обеспечила им базовые потребности.

"Мы сделали все, чтобы наш дом стал их домом: эвакуировали людей из зоны боевых действий, выделили десятки миллионов гривен на ремонты помещений и бесплатное питание, раздавали продуктовые наборы. Полтавщина первой в Украине разработала областную программу поддержки переселенцев. А уже скоро откроем в Полтаве первый модульный городок", – говорит Лунин.

В целом, по словам начальника ОВА, область распределила почти 6,5 тысяч тонн гуманитарной помощи, которую выдавали переселенцам, поставляли в Харьковскую, Сумскую, Херсонскую и Николаевскую области, а также в Запорожье.

Дмитрий Лунин отмечает, что, несмотря на военное положение, медицина оставалась приоритетом области: "Можем похвастаться новым мощным оборудованием – МРТ, рентген-аппаратом, 3D УЗИ-аппаратом. А уже в этом году в области заработает первый линейный ускоритель вместе с КТ для лечения рака. Уникальность такого линейного ускорителя в том, что он облучает любую локализацию опухоли, не поражая здоровые ткани".

Несмотря на войну, в Полтавской области в прошлом году ремонтировали местные дороги, добавляет начальник ОВА. На это громады выделили 320 млн грн из своих бюджетов. А в нынешнем году планируют капитально обновить 26 км автодорог.

Лунин отдельно обращает внимание на обеспечение Кременчуга теплом после разрушения местной ТЭЦ: "Больше всего от обстрелов пострадала Кременчугская громада – разрушены ТЭЦ, нефтеперерабатывающий завод и другие инфраструктурные объекты. Благодаря плодотворному сотрудничеству государства, области и города, удалось пройти отопительный сезон и наработать решения, которые позволят обеспечивать резервные источники отопления для жителей Кременчуга и дальше".

Напомним, ранее Дмитрий Лунин сообщал, что в Полтавской области открыли первый Центр реабилитационной медицины. Там "ставят на ноги" самых тяжелых пациентов после ранений на войне или, например, после травм в авариях. Ключевое оборудование – это роботизированный комплекс из Южной Кореи, обучающий пациента заново ходить.

Также недавно в Полтавской области впервые выполнили трансплантацию сердца.