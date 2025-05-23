logo

BTC/USD

109356.25

ETH/USD

2572.91

LTC/USD

97.68

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В этот документ РФ «зашьет» капитуляцию Украины: важное предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

В этот документ РФ «зашьет» капитуляцию Украины: важное предупреждение

У Путина очень амбициозные планы, и они уходят дальше, чем захват Украины

23 мая 2025, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

После разговора Дональда Трампа с кремлёвским диктатором Владимиром Путиным Москва заявила о якобы готовности обсуждать с Украиной так называемый "меморандум о возможном мирном договоре". Однако, как отметил политолог Олег Лисный, рассчитывать на содержательность этого документа не стоит.

В этот документ РФ «зашьет» капитуляцию Украины: важное предупреждение

Переговоры Украины и РФ

По его убеждению, за фасадом "меморандума" может скрываться банальный ультиматум.

"Это просто бумага, на которой большими буквами будет написано: “Ультиматум, капитуляция”. Неважно, какие слова будут использоваться, но эти два будут “зашиты” в каждую букву. Поэтому ничего нового там быть не может — вообще ничего", — уверен политолог.

При этом эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал: любой документ, содержащий неприемлемые условия, не может считаться шагом к миру — он лишь подтвердит стремление Кремля к войне.

Лисный подчёркивает, что нужно понимать простую вещь — Путин не стремится к договорённостям. Напротив, добавляет эксперт, он хочет навязать свою волю. А попытки представить это в упаковке "неагрессивного" текста, как советовал Трамп, — это просто фарс. Суть всё равно останется угрожающей, подчеркнул эксперт.

По его словам, имперские амбиции российского диктатора не ограничиваются территорией Украины. Их масштаб — значительно шире.

"Он хочет вернуть Советский Союз, или, если назвать это иначе, — империю. Именно империю. И ради этой цели Путин готов идти на всё. Им нужна империя. Отсюда и пролитая кровь — и своих, и чужих, разрушение всего, что можно разрушить. Потому что речь идёт не о территории, а о возрождении империи", — говорит Лисный.

Он убеждён: амбиции Путина колоссальны и выходят далеко за пределы Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , принесет ли меморандум из РФ мир в Украину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/ultymatum-i-kapitulyatsiya-slova-yaki-budut-vshyti-v-kozhnu-bukvu-memorandumu-putina-politolog/
Теги:

Новости

Все новости