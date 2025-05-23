В этот документ РФ «зашьет» капитуляцию Украины: важное предупреждение

После разговора Дональда Трампа с кремлёвским диктатором Владимиром Путиным Москва заявила о якобы готовности обсуждать с Украиной так называемый "меморандум о возможном мирном договоре". Однако, как отметил политолог Олег Лисный, рассчитывать на содержательность этого документа не стоит.

Переговоры Украины и РФ

По его убеждению, за фасадом "меморандума" может скрываться банальный ультиматум.

"Это просто бумага, на которой большими буквами будет написано: “Ультиматум, капитуляция”. Неважно, какие слова будут использоваться, но эти два будут “зашиты” в каждую букву. Поэтому ничего нового там быть не может — вообще ничего", — уверен политолог.

При этом эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал: любой документ, содержащий неприемлемые условия, не может считаться шагом к миру — он лишь подтвердит стремление Кремля к войне.

Лисный подчёркивает, что нужно понимать простую вещь — Путин не стремится к договорённостям. Напротив, добавляет эксперт, он хочет навязать свою волю. А попытки представить это в упаковке "неагрессивного" текста, как советовал Трамп, — это просто фарс. Суть всё равно останется угрожающей, подчеркнул эксперт.

По его словам, имперские амбиции российского диктатора не ограничиваются территорией Украины. Их масштаб — значительно шире.

"Он хочет вернуть Советский Союз, или, если назвать это иначе, — империю. Именно империю. И ради этой цели Путин готов идти на всё. Им нужна империя. Отсюда и пролитая кровь — и своих, и чужих, разрушение всего, что можно разрушить. Потому что речь идёт не о территории, а о возрождении империи", — говорит Лисный.

Он убеждён: амбиции Путина колоссальны и выходят далеко за пределы Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , принесет ли меморандум из РФ мир в Украину.



