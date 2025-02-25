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В этом Россия добилась большого успеха в мире и искусно подставила Украину

Россия очень удачно выводит себя из-под удара и переводит все дискуссии о войне только на Украину

сегодня, 11:31
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Ткачик Олеся

Кремль очень искусно делает украинские внутриполитические вопросы предметом международного обсуждения. Речь идет о выборах, рейтингах украинских политиков, "конфликте в Украине", говорит политолог Михаил Басараб.

В этом Россия добилась большого успеха в мире и искусно подставила Украину

Россия

"К сожалению, оно работает. Многие в мире так или иначе обсуждают это, используют навязанную Россией терминологию. Москва таким образом выводит себя из фокуса внимания и переводит разговор в плоскость обсуждения слабости и недостатков Украины", – подчеркнул эксперт.

По его словам, очень сильно раздражает, когда кто-либо из Украины помогает этому генерируемому Россией дискурсу о зависимости войны от наших внутренних вопросов. Это в основе своей манипуляция, потому что война началась не из-за наших внутренних проблем, а из-за желания россиян уничтожить нас, подчеркнул политолог.

"Итак, категорически неприемлемо обсуждать любые вопросы нашей внутриполитической жизни в контексте дискуссий о завершении войны. Это, наконец, межгосударственная война, а не внутренний конфликт", — подчеркнул Басараб.

При этом он подчеркнул, что для того чтобы закончить эту войну, стоит что-то менять не в Украине, а в России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия требует от Украины проведения выборов, потому что якобы не считает президента Владимира Зеленского легитимным. При этом он поддерживает кандидатуру Валерия Залужного на должность главы Украины. Впрочем, как говорят эксперты, на самом деле у Кремля нет своего кандидата на президентских выборах в Украине. Его задача расшатать Украину изнутри, ведь таким образом потом ее будет проще захватить.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid031hVDWUo78ZtpizUDxEVFQkRaxM83fhnSQueMkBNLRKPBf4WoJLVJGSFr3SZiBx8el
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