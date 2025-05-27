В этом регионе у россиян есть полная инициатива и существенное продвижение

Российские захватчики осуществили перегруппировку и возобновили предварительную интенсивность штурмов в направлении Русиного Яра на Константиновском направлении, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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По его информации, от Новооленовки и Александрополя продвижение врага составило до 2,5 км в зависимости от участка Общий вектор – юго-западные подходы к Константиновке.

Фактически, говорит эксперт, бои ведутся уже за западные окраины Яблоновки. Кроме того, он добавил, что сейчас продолжаются бои за Игнатьевку и Старую Николаевку.

Кроме того, по информации эксперта, из района восточнее Малиновки россияне продвигаются перпендикулярно трассе Т0504 (Покровск-Констаха) вектором на север и северо-запад.

Такие действия, добавляет эксперт, приносят плоды, ведь есть существенное продвижение в Попов Яр, окончательно захвачена Новая Полтавка и создаются условия для выхода на линию Софиевка-Шахово-Владимировка. Эта линия представляет собой плацдарм в сторону Дружковки и трассы Н20 на участке между Дружков.

По прогнозу эксперта, на том участке враг будет больше сковывать наши резервы для проведения основной операции – константиновской.

"Следует быть внимательными, потому что враг однозначно хочет захватить всю Донбасс имеет полную инициативу, и к сожалению, наши войска вынуждены реагировать на "ходы" врага. Перехватить там инициативу — это сейчас что-то из разряда полета на Марс", — сообщил Мирошников.

Впрочем, по его словам, "хоронить" Константиновку очень рано и преждевременно. Враг пока занят подходами к городу, чтобы захватить более выгодные рубежи.

"Конечно, останавливать оккупанта в 2-3 км от Констахи не является хорошей идеей, но пока это максимум, на который можно рассчитывать", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ готовятся объявить "успешное" свершение "СВО".



