В этом регионе у россиян есть полная инициатива и существенное продвижение

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Ткачик Олеся
Российские захватчики осуществили перегруппировку и возобновили предварительную интенсивность штурмов в направлении Русиного Яра на Константиновском направлении, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
Война в Украине
По его информации, от Новооленовки и Александрополя продвижение врага составило до 2,5 км в зависимости от участка Общий вектор – юго-западные подходы к Константиновке.
Фактически, говорит эксперт, бои ведутся уже за западные окраины Яблоновки. Кроме того, он добавил, что сейчас продолжаются бои за Игнатьевку и Старую Николаевку.
Кроме того, по информации эксперта, из района восточнее Малиновки россияне продвигаются перпендикулярно трассе Т0504 (Покровск-Констаха) вектором на север и северо-запад.
Такие действия, добавляет эксперт, приносят плоды, ведь есть существенное продвижение в Попов Яр, окончательно захвачена Новая Полтавка и создаются условия для выхода на линию Софиевка-Шахово-Владимировка. Эта линия представляет собой плацдарм в сторону Дружковки и трассы Н20 на участке между Дружков.
По прогнозу эксперта, на том участке враг будет больше сковывать наши резервы для проведения основной операции – константиновской.
Впрочем, по его словам, "хоронить" Константиновку очень рано и преждевременно. Враг пока занят подходами к городу, чтобы захватить более выгодные рубежи.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ готовятся объявить "успешное" свершение "СВО".
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