В Эстонии упал дрон со взрывчаткой: подозревают Украину

25 августа в Эстонии упал беспилотник. В Тартуском уезде местный фермер наткнулся на обломки военного дрона и кратер от взрыва. По предварительным данным, это мог быть украинский беспилотник, отклонившийся от курса.

Полиция безопасности Эстонии и прокуратура сразу же начали расследование. О жертвах и пострадавших нет, однако следователи подтвердили, что это был ударный дрон со взрывчаткой, сдетонировавшей во время падения.

Руководитель Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил, что если бы дрон упал на жилой дом, последствия были бы катастрофическими. По его словам, есть основания полагать, что беспилотник принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Вероятно, он вышел из курса из-за глушения GPS-сигнала и других средств РЭБ, которые применяет Россия для защиты своих стратегических объектов.

"В настоящее время ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", — подчеркнул глава полиции.

Начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг заверил, что уровень угрозы Эстонии не изменился. По его словам, глушение сигналов GPS со стороны России не направлено непосредственно против Эстонии или НАТО, а является элементом войны РФ против Украины.

Инцидент произошел на фоне массированных атак беспилотников по объектам в Ленинградской области России. В ночь на 24 августа дроны били по целям в Санкт-Петербурге и по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, недалеко от границы с Эстонией.

