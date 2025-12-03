В ЕС выступили с заявлением об опасности мирных переговоров: подробности

Последние варианты мирного плана войны России против Украины больше не включают вопросы, касающиеся НАТО или Европейского Союза. Однако детали переговоров между Украиной, США и Россией до сих пор остаются неизвестными европейским партнерам. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Фото: из открытых источников

Комментируя, остается ли он озабоченным тем, что мирные переговоры могут привести к повторению сценария, похожего на Мюнхенское соглашение, Липавский отметил, что важные вопросы для Европы были выведены из обсуждения.

"Мое ощущение таково, что на этом этапе из всех вариантов мирного плана вопросы, связанные с НАТО и Европой, были либо исключены, либо временно не обсуждаются", — сказал чешский министр.

Он также подчеркнул, что Европа подала четкий сигнал Соединенным Штатам: все вопросы, касающиеся Европы, должны решаться напрямую с Европой, и он поддерживает такую позицию.

В то же время Липовский указал, что Европе пока неизвестно, что обсуждается на переговорах между США, Украиной и Россией.

"У нас нет точных сведений о том, что происходит на этих переговорах или что является частью обсуждения между США и Украиной или между США и Россией", — отметил дипломат.

Он подчеркнул важность сохранения бдительности с европейской стороны и подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Европы, должны быть решены вместе с Европой.

