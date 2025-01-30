В ЕС вновь решили задобрить Путина, чтобы РФ прекратила войну

В Европейском Союзе начали обсуждать идею возвращения к покупке газа из России. Это, по мнению некоторых чиновников, якобы может побудить Москву к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Информированные источники издания отмечают, что сторонники идеи возобновления покупки российского газа считают, что такой шаг снизит цены на энергоносители в Европе и "побудит" РФ сесть за стол переговоров. По их мнению, это даст обеим сторонам повод для прекращения огня и его поддержания.

Трое чиновников добавили, что эту инициативу одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах ЕС. Но с другой стороны обсуждение этой идеи вызвало резкую критику среди ближайших союзников Украины.

"Это безумие. Насколько глупыми мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?", — сказал один из европейских чиновников.

Кроме того, дискуссии о возобновлении покупки газа из России обеспокоило американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), которые хотят заключить долгосрочные контракты со странами ЕС. Они опасаются, что возобновление транзита через Украину может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Politico" пишет о том, что Европа отступила перед Путиным. ЕС не запрещает России зарабатывать на продаже СПГ. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично называет президента Украины Владимира Зеленского "врагом" Словакии и требует возобновить транзит российского газа. Почему на третьем году большой войны европейцы, которые в отличие от американцев, совсем близко к российской агрессии, так и не решаются на более действенные санкции против РФ? А некоторые и вообще подыгрывают Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



