"В ЕС уже возник раскол из-за закупки оружия для Украины": что известно

Россия прибегает к очередным манипуляциям, заявляя якобы о расколе в ЕС из-за помощи Украине.

Оружие для Украины. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли очередные вбросы российских пропагандистов, что якобы "в ЕС наметился раскол и формирование "коалиции нежелающих" закупать у США оружие для Украины". Такую информацию тиражируют российские пропагандисты.

Однако на самом деле генсек НАТО Марк Рютте объявил о договоренности с США по закупке вооружения для Украины и назвал восемь стран, которые уже присоединились к инициативе. Среди них: Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

"По словам Рютте, это лишь первая волна, и в будущем к ней присоединятся другие страны. Что касается стран, не участвующих именно в американской программе закупок", — сообщают в Центре.

Также поддерживает Украину Франция – помогает через собственные оборонные программы. Отмечается, что в марте 2025 года президент Макрон объявил о новом пакете помощи на 2 млрд евро. В него входят системы ПВО, ракеты, БТР и боеприпасы.

"Это — не отказ от поддержки, а ставка на французский ВПК", — сообщают аналитики Центра.

Италия также помогает Украине – правительство продлило программу военной поддержки Украины до конца 2025 года.

Чехия не просто продолжает поддержку, но и координирует международную программу снабжения боеприпасами для Украины, к которой присоединились 18 стран. В Центре отметили, что благодаря этой инициативе удалось значительно снизить дефицит артиллерийских снарядов.

"Итак, заявления роспропаганды о "расколе в Европе" — это очередная манипуляция. Партнеры Украины продолжают поддержку, просто реализуют ее в разных форматах, что свидетельствует не о разногласиях, а о стремлении адаптировать помощь к нуждам войны и сделать ее более эффективной", — подчеркнули в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новой тактике оккупантов на фронте.



