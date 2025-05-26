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В ЕС сравнили удары РФ с действиями нацистов: Запад призвали к немедленному ответу

В Эстонии провели параллель между ударами РФ по Украине с бомбардировкой Лондона

26 мая 2025, 14:36
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Кравцев Сергей

Серия массированных ударов России по Украине напоминает события, к которым были причастны фашисты, когда устраивали бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны. Запад должен отреагировать на эти обстрелы. Такое заявление сделала канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

В ЕС сравнили удары РФ с действиями нацистов: Запад призвали к немедленному ответу

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что Путин стремится сломать украинцев морально, как в свое время это хотел сделать и Гитлер в отношении жителей Лондона.

"Нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить мысль британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились", – отметили в МИД Эстонии.

Всевиов отметил, что так же, как провалился план Гитлера, и российский диктатор не будет иметь успеха в угнетении украинцев. По его словам, украинцы оказывают достойное противостояние.

"Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", — подчеркнул эстонский дипломат.

Всевиов также отметил, что события минувших выходных, а именно массированные обстрелы Украины, четко свидетельствуют, что ни о каком мирном процессе речь пока не идет.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что лично он сейчас видит только один вариант развития событий — давление на Россию и еще большая поддержка Украины.

"Документальные действия, а не только слова, должны дать понять Путину, что время не на его стороне. Без этого невозможно рассчитывать на прорыв в переговорах", — заявил Всевиов.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что его страна выступает за усиление санкций против России, поэтому они однозначно поддерживают принятие 18-го пакета санкций Европейским Союзом.

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Источник: http://rus.err.ee/1609704798/vseviov-celenapravlennye-udary-po-infrastrukture-ukrainy-napominajut-bombardirovki-londona
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