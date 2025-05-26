В ЕС сравнили удары РФ с действиями нацистов: Запад призвали к немедленному ответу

Серия массированных ударов России по Украине напоминает события, к которым были причастны фашисты, когда устраивали бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны. Запад должен отреагировать на эти обстрелы. Такое заявление сделала канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что Путин стремится сломать украинцев морально, как в свое время это хотел сделать и Гитлер в отношении жителей Лондона.

"Нацисты систематически бомбили Лондон с целью внушить мысль британскому народу, что у них нет никакой надежды. Это были атаки, направленные на разрушение надежды. Они провалились", – отметили в МИД Эстонии.

Всевиов отметил, что так же, как провалился план Гитлера, и российский диктатор не будет иметь успеха в угнетении украинцев. По его словам, украинцы оказывают достойное противостояние.

"Россия систематически недооценивает способность украинцев к сопротивлению", — подчеркнул эстонский дипломат.

Всевиов также отметил, что события минувших выходных, а именно массированные обстрелы Украины, четко свидетельствуют, что ни о каком мирном процессе речь пока не идет.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что лично он сейчас видит только один вариант развития событий — давление на Россию и еще большая поддержка Украины.

"Документальные действия, а не только слова, должны дать понять Путину, что время не на его стороне. Без этого невозможно рассчитывать на прорыв в переговорах", — заявил Всевиов.

Канцлер МИД Эстонии добавил, что его страна выступает за усиление санкций против России, поэтому они однозначно поддерживают принятие 18-го пакета санкций Европейским Союзом.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС заговорили о "жесткой реакции Запада" на обстрелы Украины: как ответят России.



