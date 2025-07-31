В ЕС растет беспокойство: что Трамп предложит России, ради мира

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Кравцев Сергей
В странах Восточной Европы растет беспокойство, что президент США Дональд Трамп может предложить путинскому режиму масштабные уступки и экономические договоренности в обмен на завершение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, сейчас в США, в частности среди дипломатов, экспертов и представителей энергетической отрасли, опасаются, что Трамп способен разрушить текущее экономическое "огневое кольцо" вокруг России, поставив под удар американскую индустрию сжиженного природного газа (LNG).
В материале говорится, что несмотря на то, что трубопроводы из России в Европу пока не запущены, некоторые санкции уже ослабляются, а отдельные европейские политики не исключают возвращения к закупкам российского газа.
Американские инвесторы даже ведут диалог о возможном партнерстве с российскими чиновниками по возобновлению поставок в Германию.
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