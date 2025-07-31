В ЕС растет беспокойство: что Трамп предложит России, ради мира

В странах Восточной Европы растет беспокойство, что президент США Дональд Трамп может предложить путинскому режиму масштабные уступки и экономические договоренности в обмен на завершение войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, сейчас в США, в частности среди дипломатов, экспертов и представителей энергетической отрасли, опасаются, что Трамп способен разрушить текущее экономическое "огневое кольцо" вокруг России, поставив под удар американскую индустрию сжиженного природного газа (LNG).

"Единственная вещь, которая может остановить стремительный рост LNG-индустрии США – это возобновление поставок энергоресурсов из России", — заявил Джеффри Пайетт, бывший посол США в Украине и экс-глава энергетического бюро Госдепа.

В материале говорится, что несмотря на то, что трубопроводы из России в Европу пока не запущены, некоторые санкции уже ослабляются, а отдельные европейские политики не исключают возвращения к закупкам российского газа.

Американские инвесторы даже ведут диалог о возможном партнерстве с российскими чиновниками по возобновлению поставок в Германию.

"Нас беспокоит перспектива возвращения российской энергетики и неопределенность позиции США. Впрочем, мы надеемся, что сможем убедить, что это — большая ошибка", — отметил неназванный представитель одной из стран Восточной Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп дал Путину времени до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти. Или это заявление больше ориентировано на Индию и Китай, а не на Путина? Почему РФ, если не считать выпады Медведева, пока ограничивается лишь сухой реакцией Пескова о том, что "Кремль принял к сведению заявление президента Трампа"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



