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В ЕС рассказали, когда будут готовы снять санкции с России

ЕС готов говорить о санкциях в отношении России, если Кремль пойдет в заключение войны.

24 февраля 2025, 17:05
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Slava Kot

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз может говорить о санкциях с Россией только после того, как увидит реальные шаги Москвы к окончанию войны и попытки установить справедливый мир в Украине.

В ЕС рассказали, когда будут готовы снять санкции с России

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

После форума "Поддержи Украину" в Киеве состоялась пресс-конференция мировых лидеров, приехавших на третью годовщину с начала полномасштабного вторжения. Журналисты спросили главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности снять санкции с России для начала переговоров об окончании войны.

Как пояснила лидер ЕС, заявила, что такие разговоры можно вести только после того, как будут достигнуты конкретные шаги с российской стороны относительно справедливого мира.

"Санкции оказывают огромное влияние на экономику России. Они привели к кризису. Очевидно, что если Россия демонстрирует фактами действительное желание сформировать этот мир, тогда можно будет говорить о санкциях. Пока нет долговременного соглашения о мире, поэтому рано говорить о потенциальном снятии санкций", — сказала фон дер Ляен.

Зеленский отметил, что Украина никогда не забудет российскую агрессию и даже после окончания войны будет пытаться найти и осудить людей за военные преступления, которые они совершили в Украине.

"В этой войне сложно обрести справедливость, это объясняется теми шагами, которые делает Россия и способ, в котором ведется война. Сколько людей погибло и детей было похищено. Именно поэтому мы никогда этого не забудем. Надеюсь, что наши партнеры этого также не забудут и те люди, которые начали эту неспровоцированную войну, будут отвечать. Мы будем работать над трибуналом даже после окончания горячей фазы этой войны", – ответил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал обо всех мировых лидерах, приехавших в Украину 24 февраля 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JjP2CYulPNs&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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