В ЕС рассказали, когда будут готовы снять санкции с России

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Slava Kot
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз может говорить о санкциях с Россией только после того, как увидит реальные шаги Москвы к окончанию войны и попытки установить справедливый мир в Украине.
Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников
После форума "Поддержи Украину" в Киеве состоялась пресс-конференция мировых лидеров, приехавших на третью годовщину с начала полномасштабного вторжения. Журналисты спросили главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности снять санкции с России для начала переговоров об окончании войны.
Как пояснила лидер ЕС, заявила, что такие разговоры можно вести только после того, как будут достигнуты конкретные шаги с российской стороны относительно справедливого мира.
Зеленский отметил, что Украина никогда не забудет российскую агрессию и даже после окончания войны будет пытаться найти и осудить людей за военные преступления, которые они совершили в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал обо всех мировых лидерах, приехавших в Украину 24 февраля 2025 года.
Также "Комментарии" писали, что Путин заявил, что войну в Украине одобрил Бог.
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