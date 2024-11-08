В ЕС рассказали, какой шаг Трампа может ускорить завершение войны в Украине

Одержавший победу на выборах президента США, республиканец Дональд Трамп должен позвонить хозяину Кремля Владимиру Путину, чтобы, как минимум возобновить прямой диалог с РФ и способствовать прекращению огня в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил политдиректор и близкий советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Балаж Орбан озвучил в интервью агентству Bloomberg в кулуарах во время саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Орбан уверен, что как только представится возможность – все каналы связи с Россией должны быть восстановлены.

Реагируя на заявление Трампа о способности "завершить войну за 24 часа", советник венгерского премьера сказал, что это, вероятно, будет трудным процессом.

"Миротворческий процесс – это, с дипломатической точки зрения, очень сложный вопрос, который должен заключаться, прежде всего, в восстановлении каналов связи, а затем – в разговоре о краткосрочном прекращении огня. Чем раньше мы это начнем, тем лучше для всех", – считает он.

По его мнению, венгерский и американский лидеры, которые неоднократно хвастались дружескими отношениями, уже поговорили по телефону после победы Трампа на выборах.

Как известно, это событие венгерский премьер-министр отметил сообщением в соцсетях о совместных с Трампом "больших планах", не уточнив подробностей.

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