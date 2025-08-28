В ЕС поразили заявлением о циничном обстреле Киева: что известно

Во время ночной массированной атаки России на Киев, которая произошла 28 августа, серьезные повреждения получило здание Представительства Европейского Союза в Украине. Об этом сообщила глава дипломатического учреждения ЕС Катарина Матернова на своей странице в сети X.

Фото: из открытых источников

По ее словам, ракетный и дроновый удар по украинской столице стал наглядным примером подлинного отношения Кремля к мирным процессам.

"Здание Представительства ЕС получило существенные повреждения из-за взрывной волны. Это – недвусмысленный ответ Москвы на мирные инициативы", – заявила дипломатка.

Матернова подчеркнула, что подобные атаки демонстрируют нежелание России идти по пути дипломатии и мира, Кремль продолжает методически уничтожать украинскую инфраструктуру, не останавливаясь даже перед международными дипломатическими учреждениями.

В результате этой ночной атаки столица Украины испытала серьезные разрушения. По официальной информации по состоянию на 10:30, в Киеве погибли по меньшей мере 12 человек, еще 48 получили ранения. Спасатели извлекли из-под завалов трех пострадавших.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на очередное террористическое нападение со стороны РФ, назвав его прямым сигналом, свидетельствующим о реальных намерениях агрессора.

"Россия делает ставку не на переговоры, а на баллистические ракеты", — подчеркнул глава государства.

Как уже писали "Комментарии", во время российских атак правило "двух стен" как защита уже не эффективно, ведь враг увеличивает мощность "шахедов", которые разрушают и поджигают жилые дома украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, комментируя массированную атаку, которую 28 августа совершили оккупанты по Киеву.



