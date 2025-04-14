В ЕС отреагировали на слова Трампа о "ошибке" россиян во время удара по Сумам

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего российский ракетный удар по Сумам "ошибкой" Москвы. Таяни считает, что Россия не ошибочно совершает агрессию против Украины, а вполне осознанно.

Антонио Таяни. Фото: Mauro Scrobogna/AP

Антонио Таяни заявил, что в войне в Украине виновата Россия, начавшая полномасштабное вторжение.

"Я не знаю, какой была природа, но россияне решили вторгнуться в Украину, в нарушение всех норм международного права, не ошибочно", — отметил Таяни.

По его словам, во время войны и подобных атак "ошибки могут случаться". Однако глава итальянского МИД подчеркнул, что все эти ошибки произошли по одной причине, а именно российское "нападение на Украину".

Антонио Таяни объясняет, что если бы Россия наносила удары по другой территории, а не только по Сумам, это все равно следует считать частью российской военной агрессии. Таким образом Россия показала, что не хочет идти к миру в Украине, несмотря на заявления Трампа быстро закончить войну.

"Мне кажется, что Россия не хочет вести этот диалог, если она продолжает нападать и хочет продолжить войну, которую она спровоцировала, потому что война была спровоцирована Россией. То, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны", — добавил Таяни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал подобную позицию. По его словам, Путин "издевается" над Трампом своими ударами по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как представитель Путина цинично отреагировал на ракетный удар по Сумам.