В ЕС назвали условие, при котором в Украине может закончиться война

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что война в Украине может закончиться при соблюдении Хартии ООН. По его словам, война в Украине демонстрирует, кто в ней является жертвой, а кто агрессором. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство "Укринформ".



Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Нью-Йорке высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступил перед журналистами и ответил на некоторые вопросы, касающиеся войны в Украине. По словам Борреля, Европа должна увеличить помощь Украине, а мир может быть заключен на основе правил Хартии ООН.

"Мы должны увеличить нашу помощь для Украины и искать мир, но учитывая, что это захватническая война, где есть агрессор и жертва агрессии. Поэтому решение может основываться только на уважении к Хартии ООН", — добавил высокий представитель ЕС.

Также Жозеп Боррель отметил, что между министрами иностранных дел ЕС состоялась встреча, посвященная энергетике в Украине. По его словам, это критическая ситуация, ведь две трети энергетических возможностей в Украине были разрушены, и российский диктатор Владимир Путин попытается атаковать энергетическую систему зимой, чтобы сломать украинский народ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый президент Ирана сделал неожиданное заявление о войне в Украине. Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран не отправлял России баллистические ракеты и был против российской агрессии.

Также "Комментарии" писали о Китае, который призвал отказаться от политики "закона джунглей" и предложил альтернативы мировым лидерам.

