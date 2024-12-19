В ЕС назвали главную причину, почему война в Украине не заканчивается

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Slava Kot
Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на попытки закончить войну в Украине. По ее словам, главной причиной отсутствия мирных переговоров является российский диктатор Владимир Путин, не желающий мира в Украине.
Кая Каллас. Фото из открытых источников
Кая Каллас в интервью Financial Times прокомментировала идею о возможности мирных переговоров для окончания войны в Украине. По ее словам, причину следует искать не в Зеленском, а в Путине.
Главная дипломат ЕС подчеркнула, что Россия постоянно заявляет о бессменностях своих целей на войне в Украине. По словам Каллас, сейчас поддержать Украину гораздо дешевле, чем "потом терпеть войну".
Дипломатка указала на подписанные с Украиной гарантии безопасности и о том, что они означают на практике.
В итоге Каллас добавила, что ЕС должен "сделать все", чтобы усилить Украину настолько, чтобы у нее были более сильные позиции во время возможных переговоров с РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Россией.
Также "Комментарии" писали о заявлении Медведева, который заявил, что Россия готова к "переговорам" с Украиной.
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