В ЕС назвали главную причину, почему война в Украине не заканчивается

Высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас отреагировала на попытки закончить войну в Украине. По ее словам, главной причиной отсутствия мирных переговоров является российский диктатор Владимир Путин, не желающий мира в Украине.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас в интервью Financial Times прокомментировала идею о возможности мирных переговоров для окончания войны в Украине. По ее словам, причину следует искать не в Зеленском, а в Путине.

"Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах (в Украине), когда нет мира. И почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира", — сказала Каллас.

Главная дипломат ЕС подчеркнула, что Россия постоянно заявляет о бессменностях своих целей на войне в Украине. По словам Каллас, сейчас поддержать Украину гораздо дешевле, чем "потом терпеть войну".

Дипломатка указала на подписанные с Украиной гарантии безопасности и о том, что они означают на практике.

"Большой вопрос заключается в том, что именно в гарантиях безопасности? Что это на самом деле, что-то ощутимое? Если это не войска, если это не дальнобойное оружие, которое на самом деле будет защищать вас, когда кто-нибудь на вас нападет? Я имею в виду, что они (страны ЕС) готовы положить на стол, чтобы их гарантии безопасности (для Украины) не были пустыми?", — сказала Каллас.

В итоге Каллас добавила, что ЕС должен "сделать все", чтобы усилить Украину настолько, чтобы у нее были более сильные позиции во время возможных переговоров с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ермак рассказал, когда Украина пойдет на переговоры с Россией.

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