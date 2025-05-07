Ситуация не меняется. Как Китай помогал России продолжать войну против Украины, так он это делает и дальше. Пекин остается ключевым помощником путинского режима в войне против украинского народа. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, сообщает "Reuters".

Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Представитель ЕК подчеркнул, что без поддержки со стороны Пекина Россия не смогла бы продолжать войну против Украины в таких масштабах.

К слову, сегодня китайские СМИ сообщили, что Пекин якобы готов сотрудничать с лидерами Евросоюза, чтобы расширить взаимную открытость и урегулировать "трения и разногласия".

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Пекин поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и обращается к сторонам сосредоточиться на поиске причин разногласий и конфликта. Такое заявление во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро сделал глава МИД Китая Ван И.

Топ-дипломат КНР заявил, что в нынешних условиях глобальной нестабильности страны БРИКС должны играть активную роль в поддержании мира, развития и справедливости в мире.

Ван И призвал партнеров придерживаться беспристрастной позиции, усиливать сотрудничество с ООН и способствовать политическому урегулированию конфликтов — в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе.



