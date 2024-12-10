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В двух областях на Западе могут чаще раздаваться воздушные тревоги: людей просят быть осторожными

Жителям Волынской и Ровенской областей следует быть внимательными и не игнорировать предупреждение об опасности

сегодня, 20:20
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Лиля Воробьева

В Ровенской и Волынской областях ожидается увеличение количества воздушных тревог в связи с проведением военных учений на территории Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк.

В двух областях на Западе могут чаще раздаваться воздушные тревоги: людей просят быть осторожными

Воздушные тревоги в Украине (фото из открытых источников)

"В соседней Беларуси продолжаются военные учения, которые будут продолжаться до 31 декабря. Поэтому на территории Ровенской и Волынской областей воздушные тревоги могут звучать чаще. Обращайте внимание, что в случае запуска ракет из Беларуси, они могут достичь нашего региона за считанные минуты", — отметил Третьяк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко сказал, сколько в Беларуси есть ядерных боеголовок , и когда он их применит. Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его стране есть ядерное оружие. Более того, по его словам, он якобы лично вез в Беларусь ядерные боеголовки.

При этом он признал, что использование ядерного оружия – большая ответственность. Лукашенко подчеркнул, что после Хиросимы Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал.

Также "Комментарии" писали о том, что в Беларусь прибыла очередная батарея ЗРК "Тор-М2" , модифицированная после войны в Украине. Россия передала для Республики Беларусь очередную батарею зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", которые были доработаны после использования во время войны в Украине. Они предназначены "защищать Минск". Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь.

Батарея ЗРК "Тор-М2" способна одновременно поразить 16 целей, действующих по любым направлениям со скоростью до 730 м/с, на дальности до 12 км и высотой до 10 км и днем и ночью, в любых погодных условиях. .



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eo8WV8lfs4Q&ab_channel=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%9224live
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