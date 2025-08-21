В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины сформировано новое подразделение — 147 отдельная артиллерийская бригада. Она вошла в состав 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Новая артиллерийская бригада

Новая бригада получит современные артиллерийские системы западного производства, способные наносить точные удары на больших дистанциях. Кроме артиллерии, в ее составе будут действовать подразделения беспилотных систем и другие боевые части, обеспечивающие подразделение преимущество в огневом поражении.

Командиром новой бригады назначен полковник Виктор Довгал — боевой офицер с многолетним опытом, полный кавалер ордена Богдан Хмельницкий. Он участвует в войне с 2014 года, а последние два года возглавлял артиллерию в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ.

В рядах 147-й бригады служат десантники, уже прошедшие самые горячие участки фронта, закаленные боями и готовые к новым испытаниям.

По словам командования ДШУ, появление этой части является не только усилением технических способностей украинской армии, но и символом несокрушимости людей, стоящих за оружием.

Управление коммуникаций Десантно-штурмовых войск подчеркнуло: бригада станет важной составляющей в борьбе за свободу и независимость Украины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social фотоколлаж, вызвавший резонанс. На нем он поставил рядом два исторических момента – собственную встречу с Владимиром Путиным и легендарный спор между американским вице-президентом Ричардом Никсоном и советским лидером Никитой Хрущевым в 1959 году.