В ДШВ сформирована новая артиллерийская бригада: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В ДШВ сформирована новая артиллерийская бригада: подробности

В составе Десантно-штурмовых войск создана новая артиллерийская бригада

21 августа 2025, 17:31
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины сформировано новое подразделение — 147 отдельная артиллерийская бригада. Она вошла в состав 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

В ДШВ сформирована новая артиллерийская бригада: подробности

Новая артиллерийская бригада

Новая бригада получит современные артиллерийские системы западного производства, способные наносить точные удары на больших дистанциях. Кроме артиллерии, в ее составе будут действовать подразделения беспилотных систем и другие боевые части, обеспечивающие подразделение преимущество в огневом поражении.

Командиром новой бригады назначен полковник Виктор Довгал — боевой офицер с многолетним опытом, полный кавалер ордена Богдан Хмельницкий. Он участвует в войне с 2014 года, а последние два года возглавлял артиллерию в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ.

В рядах 147-й бригады служат десантники, уже прошедшие самые горячие участки фронта, закаленные боями и готовые к новым испытаниям.

По словам командования ДШУ, появление этой части является не только усилением технических способностей украинской армии, но и символом несокрушимости людей, стоящих за оружием.

Управление коммуникаций Десантно-штурмовых войск подчеркнуло: бригада станет важной составляющей в борьбе за свободу и независимость Украины.

Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02rF8hSoR9gM1XaSJpDYvSD5ikUsnz2BJvsKaSL7AVos4Ao8N6T7x5R81eMj6VeYgUl&id=100064919911320
