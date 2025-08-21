В ДШВ сформирована новая артиллерийская бригада: подробности

Рубрики
Ткачова Марія
В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины сформировано новое подразделение — 147 отдельная артиллерийская бригада. Она вошла в состав 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Новая артиллерийская бригада
Новая бригада получит современные артиллерийские системы западного производства, способные наносить точные удары на больших дистанциях. Кроме артиллерии, в ее составе будут действовать подразделения беспилотных систем и другие боевые части, обеспечивающие подразделение преимущество в огневом поражении.
Командиром новой бригады назначен полковник Виктор Довгал — боевой офицер с многолетним опытом, полный кавалер ордена Богдан Хмельницкий. Он участвует в войне с 2014 года, а последние два года возглавлял артиллерию в составе 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ.
В рядах 147-й бригады служат десантники, уже прошедшие самые горячие участки фронта, закаленные боями и готовые к новым испытаниям.
По словам командования ДШУ, появление этой части является не только усилением технических способностей украинской армии, но и символом несокрушимости людей, стоящих за оружием.
Управление коммуникаций Десантно-штурмовых войск подчеркнуло: бригада станет важной составляющей в борьбе за свободу и независимость Украины.